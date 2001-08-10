Сахалинка оплатила долг по алиментам, испугавшись уголовного преследования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделение судебных приставов по Томаринскому району УФССП России по Сахалинской области на исполнении находиться исполнительное производство в отношении местной жительницы о взыскании алиментных платежей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП.

Женщина, обязанная выплачивать 1/3 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетних детей, умышленно не исполняла решение суда должным образом, в результате чего сумма задолженности составила свыше 1 млн. рублей. Судебным приставом-исполнителем проведён комплекс мероприятий, направленный на исполнение требований исполнительного документа, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве с целью проверки имущественного положения должницы. Согласно полученных ответов на запросы стало известно, что имущество, принадлежащее сахалинке на праве собственности, отсутствует, открытых расчётных счетов в кредитных учреждениях не имеется. Мер к официальному трудоустройству гражданка Р. также не предпринимала, несмотря на предупреждения представителя закона о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе в виде привлечения к административной и уголовной ответственности.

В итоге, уклонение от уплаты средств на содержание ребёнка обернулось для должницы составлением протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ и, как следствие, обязательными работами в количестве 40 часов. Не желая наступления уголовной ответственности, женщина погасила всю сумму задолженности, предоставив подтверждающие документы сотруднику органа принудительного исполнения.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан добровольно и своевременно оплачивать алименты во избежание применения к ним крайних мер, в том числе привлечения к административной и уголовной ответственности.