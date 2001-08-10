Мэрия Южно-Сахалинска приглашает горожан на пасхальную ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничное мероприятие состоится 23 апреля на торговой площадке южнее Дома торговли (пр. Мира, 106А). Оно продлится с 09.00 до 16.00. С 12.00 до 13.00 пройдет музыкальная программа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Широкий ассортимент продукции представит ряд островных производителей. Среди них: АО «Мерси Агро Сахалин», АО "Совхоз "Южно-Сахалинский", ООО ТФ "Сахалинский бекон-2", АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский", ЗАО "Долинский хлебокомбинат", ООО "Островной кондитер", ООО "Курильский берег", ИП Ефимов, ЛПХ Панасенко Н.А., ИП Башей С.А. Посетители смогут приобрести рыбу, мясо, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, молоко и молочную продукцию.

АО «Птицефабрика "Островная" реализует куриные яйца по цене от 85 руб. до 98 руб. за десяток. Также гости ярмарки смогут приобрести к праздничному столу куличи.