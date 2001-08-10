Заместитель главного судебного пристава Сахалинской области встретится с жителями Холмского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 апреля 2022 года в отделение судебных приставов по Холмскому району состоится выездной приём граждан заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области - Еленой Григорьевной Чупраковой, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

Жители Холмского района смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а так же по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Приём граждан пройдет с 11.00 до 13.00 часов по адресу: г. Холмск, ул. Советская, д. 93А. Предварительная запись на приём ведётся по телефону: 8 (42433) 5-94-19