Мониторинг цен на социально значимые товары продолжается в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе прямой линии с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко были затронуты вопросы обеспечения населения продуктами питания и ценовой политики. По поручению мэра Сергея Надсадина департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка продолжает регулярный мониторинг наличия в магазинах города востребованных товаров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На сегодня в Южно-Сахалинске действуют 32 социальных магазина, в которых реализуются основные продовольственные товары с минимальной наценкой до 15% от оптовой цены.

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка совместно с общественниками, серебряными волонтерами ежедневно проводят мониторинг стоимости социально значимых продуктов в торговых точках эконом-формата. Проверяющие анализируют ассортимент и качество реализуемых товаров, фиксируют исполнение требований, предъявляемых к объектам торговли, а также особое внимание обращают на ценовую политику.

- Социальные магазины востребованы у многих южносахалинцев. Хотелось бы выразить признательность предпринимателям, которые самостоятельно расширяют перечень социальных товаров. Сегодня такая поддержка особенно важна, - сказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Зинаида Чернуха.

В ассортимент входит 43 наименования: различные крупы, хлеб, макаронные изделия, сахар, соль, чай, яйцо, масло, рыбные консервы, вареная колбаса, куры, говядина и свинина, а также ряд овощей и фруктов. Кроме этого, магазины могут самостоятельно расширять этот список.

- Сейчас все готовятся к празднованию Пасхи, поэтому хочется отметить, что такой востребованный продукт, как яйцо, также входит в перечень социально значимых продуктов, на которые распространяется минимальная торговая наценка. Основным поставщиком яйца остается наше местное предприятие - птицефабрика «Островная». Завоз магазины осуществляется ежедневно, а также организуется и выездная торговля, - подчеркнула заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

Напомним, что для магазинов со статусом «социальный» также разработан ряд механизмов поддержки в виде субсидии по возмещению затрат на аренду или коммунальные услуги (не более 500 тыс. руб. в год). Ознакомиться с перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842.