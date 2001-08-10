Тихоокеанское
информационное агентство
5 Апреля 2022
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В Южно-Сахалинске прогнозируется лавинная опасность
16:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске прогнозируется лавинная опасность

В Южно-Сахалинске прогнозируется лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", 5 и 6 апреля лавиноопасно на территории Южно-Сахалинска.

Это касается сел, входящих в городской округ и расположенных вблизи гористой местности. Жителям напоминают, что сход снежных масс может привести к чрезвычайным ситуациям и тяжелым последствиям. Необходимо соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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