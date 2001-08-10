У военнослужащих Сахалинской области начались контрольные занятия по тактической стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах в рамках контрольной проверки за зимний период обучения приступили к сдаче нормативов по армейской тактической стрельбе (АТС), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В рамках занятий по боевой подготовке солдаты и сержанты разведывательных, мотострелковых, а также танковых подразделений в зимнем периоде обучения выполняли упражнения по АТС на каждой огневой тренировке. В свою очередь военнослужащие специальных войск отрабатывали данный вид стрельб не реже одного раза в месяц.

На специально подготовленных площадках войсковых стрельбищ разведчики армейского корпуса ВВО приступили к выполнению одиночных упражнений из стрелкового оружия.

Стрельба при выполнении нормативов ведётся из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различных дистанциях, при этом стрелки постоянно перемещаются, меняя огневые позиции.

Главным оценочным критерием при выполнении упражнений по армейской тактической стрельбе, является затраченное время и точность поражения целей.