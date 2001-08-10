Южносахалинцам напоминают о мерах профилактики гриппа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцам напоминают о важности неспецифических мер профилактики гриппа.
Грипп — это острое респираторное вирусное заболевание. Характеризуется лихорадкой (температура тела поднимается до 38°C и выше), слабостью, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей.
Как сообщается в методических рекомендациях Роспотребнадзора, в воздухе помещений при температуре +22°С вирус гриппа может сохранять жизнеспособность на протяжении нескольких часов. Устойчивость вируса возрастает по мере снижения влажности воздуха. В высушенном виде он может выживать от 3 до 10 дней. На изделиях из тканей (полотенца, носовые платки) вирус может сохраняться до 11 суток. Повышение температуры снижает жизнеспособность вируса: при температуре +56°С вирус гриппа погибает через 30 минут, при температуре +70°С — через 5 секунд. Важно использовать физические средства дезинфекции — механическую очистку, проветривание, воздействие высокой температуры, ультрафиолетовое излучение.
В организм человека возбудители болезни проникают при дыхании либо заносятся через слизистые оболочки носоглотки, ротоглотки и конъюнктиву глаз загрязненными руками при контакте с инфицированными поверхностями. Для предотвращения передачи возбудителей воздушно-капельным путем используются маски и респираторы. Нельзя трогать руками глаза, нос или рот. Грипп относится к вирусам, чувствительным ко всем основным группам дезинфицирующих средств, поэтому хорошей профилактикой является регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) бытовыми моющими средствами.
Важное значение в профилактике имеет соблюдение гигиены рук, а также обеззараживание кожными антисептиками. Для профилактики заболеваний также необходимы здоровое питание, достаточная физическая активность, закаливание, отсутствие пагубных привычек — курения, чрезмерного употребления алкоголя и так далее.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:54 Сегодня Улицу Гвардейскую в Южно-Сахалинске приведут в порядок
08:35 Сегодня Движение на жд. переезде на улице Сахалинской Южно-Сахалинска ограничат в ночь на 2 апреля
13:48 Сегодня Военные на Курилах отрабатывают навыки артиллерийской стрельбы
14:23 Сегодня В Анивском районе завершен 3-й сезон проекта Лыжи в школу
16:46 25 Марта 147 миллионов из федерального бюджета получит Сахалинская область на переобучение сотрудников
11:21 25 Марта В Южно-Сахалинске закрыли шестой зимний сезон проекта "Лыжи в школу"
10:47 25 Марта Работников культуры Южно-Сахалинска поздравляют с профессиональным праздником
14:35 25 Марта Сквер Авиаторов в Южно-Сахалинске до конца этого года благоустроят
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
15:27 4 Марта Сахалинец три месяца обворовывал свою бабушку
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
Выбор редакции
- 12:24 Вчера Сахалинка Елена Костенко завоевала серебро Кубка России по сноуборду
- 10:37 30 Марта Сахалинские хоккеисты претендуют на включение в юниорскую сборную России
- 12:36 28 Марта Южно-сахалинским пенсионерам оказывают помощь в рамках проекта "Забота 65+"
- 11:21 25 Марта В Южно-Сахалинске закрыли шестой зимний сезон проекта "Лыжи в школу"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?