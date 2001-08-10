Южносахалинцам напоминают о мерах профилактики гриппа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают о важности неспецифических мер профилактики гриппа.

Грипп — это острое респираторное вирусное заболевание. Характеризуется лихорадкой (температура тела поднимается до 38°C и выше), слабостью, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей.

Как сообщается в методических рекомендациях Роспотребнадзора, в воздухе помещений при температуре +22°С вирус гриппа может сохранять жизнеспособность на протяжении нескольких часов. Устойчивость вируса возрастает по мере снижения влажности воздуха. В высушенном виде он может выживать от 3 до 10 дней. На изделиях из тканей (полотенца, носовые платки) вирус может сохраняться до 11 суток. Повышение температуры снижает жизнеспособность вируса: при температуре +56°С вирус гриппа погибает через 30 минут, при температуре +70°С — через 5 секунд. Важно использовать физические средства дезинфекции — механическую очистку, проветривание, воздействие высокой температуры, ультрафиолетовое излучение.

В организм человека возбудители болезни проникают при дыхании либо заносятся через слизистые оболочки носоглотки, ротоглотки и конъюнктиву глаз загрязненными руками при контакте с инфицированными поверхностями. Для предотвращения передачи возбудителей воздушно-капельным путем используются маски и респираторы. Нельзя трогать руками глаза, нос или рот. Грипп относится к вирусам, чувствительным ко всем основным группам дезинфицирующих средств, поэтому хорошей профилактикой является регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) бытовыми моющими средствами.

Важное значение в профилактике имеет соблюдение гигиены рук, а также обеззараживание кожными антисептиками. Для профилактики заболеваний также необходимы здоровое питание, достаточная физическая активность, закаливание, отсутствие пагубных привычек — курения, чрезмерного употребления алкоголя и так далее.