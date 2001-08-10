9 апреля в Южно-Сахалинске напишут тотальный диктант
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ежегодная бесплатная культурно-просветительская акция по проверке грамотности Тотальный диктант пройдет 9 апреля на площадках Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", Исторического парка "Россия – моя история" и Музейно-мемориального комплекса "Победа". Регистрация участников начнется 30 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве культуры.
В Южно-Сахалинске с 2016 года масштабно Тотальный диктант проводят региональные музеи при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. В этот раз будет предоставлено порядка 150 мест для всех желающих проверить, хорошо ли они помнят правила правописания.
В акции Тотальный диктант может принять участие любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте: https://totaldict.ru/yuzhno-sakhalinsk/#/stages
– В одиннадцатый раз мы проведем акцию в Южно-Сахалинске. Все работы проверим согласно критериям, которые нам вышлет штаб Тотального диктанта. Всегда есть спорные моменты, потому что тексты диктанта изобилуют авторской пунктуацией и другими грамматическими нюансами, – рассказала координатор акции в Южно-Сахалинске Анастасия Степаненко. – Также по традиции мы проведем разбор ошибок и вручим сертификаты отличникам. Очень надеюсь, что такие будут, ведь в 2021 году никто не написал диктант на «пятерку».
На площадках Южно-Сахалинска текст продиктуют филологи и те, кто связан со словом. Уже известно, что в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» диктатором выступит известный тележурналист Сергей Чудинов.
Акция пройдет 9 апреля в 16:00.
Регистрация доступна с 30 марта.
Площадки Тотального диктанта в Южно-Сахалинске:
1. Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» (пр. Мира, 104). Контакты: stepanenko_aa@mail.ru
2. Музейно-мемориальный комплекс «Победа» (пр. Победы, 1). Контакты: 8(4242)47-57-17
3. Исторический парк «Россия – моя история» (ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4). Контакты: 8(4242)49-57-28
Тотальный диктант – ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.
Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира. В 2021 году событие охватило 123 страны, объединив более 675 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов, Дмитрий Глуховский.
Автором Тотального диктанта в 2022 году стала писательница, переводчик, сценарист, лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский Букер» и «Ясная Поляна» Марина Степнова. Участники напишут текст о жизни мальчика-подростка, который живет в Воронеже конца XIX века и готовится ко встрече с первой любовью.
Подробнее о проекте – на сайте totaldict.ru.
Информация о проведении акции в Южно-Сахалинске – stepanenko_aa@mail.ru
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