В Южно-Сахалинске продолжается текущий ремонт дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по текущему ремонт городских дорог сейчас выполняются с помощью технологии литого асфальта. На текущий момент силами ремонтных бригад устранено более 300 кв. м. дорожных дефектов., рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Как пояснил заместитель директора завод им. М.А. Федотова Александр Медведев, специалисты предприятия выявляют участки, которые могут создать аварийную ситуацию. В дальнейшем на месте производят фрезерования участка. Устранение дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения, ведется путём применения литой асфальтобетонной смеси.

- Находя дорожные дефекты мы не дожидаемся предписание ГИБДД, а устраняем их заблаговременно. На оживленных участках стараемся проводить работы в ночное время, чтобы не создавать трудности автомобилистам, — отметил Александр Медведев.

Напомним, что проведение текущего ремонта — временная мера по поддержанию дорог в безопасном состоянии до наступления среднесуточных плюсовых температур, когда начинаются основные дорожные работы.