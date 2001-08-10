Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2022
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15:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским школьникам прочитали лекцию об угрозах цифрового мира

Сахалинским школьникам прочитали лекцию об угрозах цифрового мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С выездной лекцией «Актуальные угрозы цифрового мира» 23 марта выступили специалисты СахОУНБ в южно-сахалинской школе №32. Слушателями стали учащиеся средних классов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

В ходе лекции учащимся рассказали о цифровой безопасности. Ребята поделились, что сталкивались с некоторыми проявлениями мошеннических действий: подвергались спам-атакам; кому-то даже звонили мошенники, чтобы получить данные банковской карты. Школьников познакомили с аспектами и разъяснениями схем обмана, а также привели в пример сумму похищенных мошенниками средств в 2021 году.

Спикер рассказал про самые популярные и часто используемые тактики для хищения денежных средств, методы кражи личных данных путём подключения к беспроводным точкам связи WI-FI. Слушатели узнали, как под видом добродушного менеджера брокеры «загоняют людей в финансовую яму», также им привели примеры мошеннических деяний, происходивших в Сахалинской области.

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