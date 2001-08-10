Камчатка присоединяется к акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатский край присоединяется к патриотической акции "Рисуем Победу", реализуемой ежегодно в рамках федерального образовательного проекта "Новая школа". В этом году акция будет юбилейной – она пройдет в России в 10-ый раз, сообщает ТК "41 регион".

Традиционно для участия в акции принимаются детские творческие работы: рисунки и краткие эссе, рассказывающие о жизни судьбе родных и близких в годы войны. Как отмечает художественный руководитель Акции "Рисуем Победу" Владимир Головачев, особенностью этого года стало учреждение новой номинации – "методическая разработка" для работников учреждений образования, культуры и молодежной политики. Лучшие авторские методические разработки будут изданы в итоговом сборнике.

Прием работ осуществляется в дистанционном формате через сайт акции: www.risuem-pobedu.ru, обладающий удобной формой загрузки, информационными, просветительскими и справочными материалами. На сайте размещены все необходимые для участников информационные материалы.