Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Валерий Лимаренко обсудил с руководством предприятия вопросы продовольственной безопасности. В настоящий момент совхоз полностью обеспечивает жителей региона огурцами и намерен увеличить производство томатов с вводом в эксплуатацию первой очереди нового тепличного комплекса, который запланирован на этот год, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Совхоз динамично развивается уже несколько лет. Вместе с руководством предприятия мы прикладываем к этому большие усилия. Наша общая задача – сделать так, чтобы обеспеченность сахалинцев и курильчан местным продовольствием была как можно выше, а необходимость завоза продуктов с материка минимальной, – отметил Валерий Лимаренко.

За несколько лет совхоз «Тепличный», являясь резидентом ТОР «Южная», реализовал масштабный проект по строительству в несколько этапов теплиц, создав условия для отказа от завоза на острова овощей закрытого грунта из Китая или других регионов страны. Проведена большая работа по созданию в Южно-Сахалинске крупнейшего в регионе и на Дальнем Востоке предприятия по производству овощной продукции с применением современных разработок в области защищенного грунта. Автоматизированный комплекс заменил 6 гектаров морально устаревших теплиц, построенных в середине 1980-х годов.

Сегодня на площади 10 гектаров здесь круглый год выращивают более 8 тысяч тонн овощей защищенного грунта, на площади 86 гектаров – 4 тысячи тонн овощей открытого грунта, на площади 105 гектаров – более 3,7 тысячи тонн картофеля.

– В этом году планируем ввести в эксплуатацию первую очередь нового тепличного комплекса по производству овощей площадью 2,9 гектара. Проект обеспечен объектами инфраструктуры - газовой котельной, водопроводом и газопроводом. Реализация проекта на первом этапе позволит увеличить валовый объем производства свежих овощей до 10 тысяч тонн в год, – рассказал генеральный директор предприятия Виктор Бутков.

– Особенно важно, что совхоз «Тепличный» ведет социально ответственную ценовую политику. К примеру, цены на томаты и огурцы сейчас остаются на уровне марта прошлого года. У предприятия есть своя фирменная стационарная торговая сеть и автомагазины, совхоз принимает активное участие в ярмарках. Всё это также позволяет реализовывать продукцию по доступной для населения стоимости, – прокомментировала министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко.

Большие перспективы на предприятии видят и в увеличении роста выращивания цветов. Сегодня совхоз выращивает 2,5 миллиона роз в год. Объем намерены увеличить вдвое за счет строительства нового тепличного комплекса.

Отметим, сегодня Сахалинская область сохраняет лидирующую позицию среди дальневосточных регионов по самообеспеченности овощами, уровень превышает 65 процентов. Основной объем составляют овощи защищенного грунта, прежде всего, томаты и огурцы.