10 марта в Южно-Сахалинске будут продавать свежую навагу по приемлемым ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают 10 марта приобрести свежую навагу на нескольких площадках областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, сегодня реализация рыбы будет осуществляться по адресам:

- на ярмарке у Дома торговли (пр. Мира, 106А) с 10.00 до 18.00 навагу ООО «Янтарное» можно купить по 63 руб. за кг, а также с 11.00 до 18.00 по 50-70 руб. за кг рыбу реализует ИП Можайский О.В.;

- у ТЦ Янтарь с 10.00 до 20.00 навагу ООО «Янтарное» можно приобрести по 63 руб. за кг, с 11.00 до 18.00 по 50.-70 руб. за кг, а также мелкий опт (мешок по 25 кг) по 20 руб за кг навагу реализует ИП Можайский О.В.;

- на ярмарке у Техника (ул. Ленина, 254) с 11.00.до 18.00 по 60 руб. за кг навагу реализует ИП Харченко Н.В., по 70 руб за кг - ИП Зинаков О.В.