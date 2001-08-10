Мэр Южно-Сахалинска встречал сотрудниц администрации с цветами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочий день в администрации Южно-Сахалинска сегодня начался необычно: в восемь утра сотрудниц в холле цветами встречали мэр Сергей Надсадин, а также вице-мэры Дмитрий Хайбриев и Ильдар Ахтариев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В аппарате администрации города, а также в подведомственных учреждениях преимущественно трудятся женщины: рядовые служащие, начальники отделов и департаментов. Одна из представительниц прекрасного пола — Елена Антоновна Федорова занимает должность вице-мэра.

Женщины отвечают за экономическое развитие областного центра и формирование муниципального бюджета, поддержку бизнеса, потребительский рынок, градостроительство, экологию, образование, культуру, спорт, молодежную и информационную политику, общественную безопасность, городское хозяйство, — и еще множество и множество вопросов, от которых напрямую зависит благополучие островной столицы и ее жителей.

Сергей Надсадин поблагодарил коллег за добросовестный труд, ответственность, чувство команды и желание приносить пользу родному городу. И пожелал не только профессиональных успехов, но — главное — здоровья, любви, благополучия, которые и делают женщину счастливой.