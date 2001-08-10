В Южно-Сахалинске продолжается расчистка улично-дорожной сети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Расчистка улично-дорожной сети продолжается в Южно-Сахалинске. Днем 3 марта в работах задействованы 106 человек и 82 единицы техники, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Вывоз снега будет производиться с ул. Родниковой от ул. Тельмана на север, с пер. Мучного от ул. Угловой до ул. Молодежной, а также на ул. Боевой Славы.

Очистка ограждений и вывоз снега запланированы с ул. Чехова и ул. Комсомольской от Сахалинской по западной стороне. На ул. Деповской будут расчищать водопропускные канавы, а на автомобильных мостах - пешеходную часть. Расчисткой прилотковой зоны, тротуаров и пешеходных ограждений займутся на ул. Ленина от ул. Пограничной до ул. Поповича.

Расчистка проезжей части и тротуаров, а также обработка противогололедными материалами будет вестись на улицах Ленина, Больничной, К. Маркса, Хабаровской, Поповича, Карьерной, Крайней и Долинской.

Механизированная очистка проезжей части и тротуаров, механизированное сгребание валов снега для вывозки, патрульная снегоочистка запланированы на улицах Детской, Венской, Пуркаева, 1-й Октябрьской, Холмской, Лермонтова, Транзитной, Железнодорожной, Горького, Пограничной, Емельянова, а также пер. Алтайском и пр. Победы. Кроме того, механизированное сгребание валов снега для вывозки будет производиться на Компроспекте и пр. Мира.