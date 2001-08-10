Сахалинские библиотекари с волонтерами провели акцию против наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акцию «Мы за здоровый образ жизни», приуроченную к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, провели 1 марта специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки совместно с волонтерами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Добровольцы раздали гостям и жителям города буклеты «Мир без наркотиков!» и рассказали о вреде и негативных последствиях злоупотребления наркотическими и психотропными веществами, о формировании ценностного отношения к своему здоровью, а также о том, через какие каналы распространяются наркотики и как этому противостоять.

Участники акции узнали, что хранение наркотиков приравнивается к их незаконному владению, как и изготовление, переработка, приобретение и распространение, данное деяние карается российским законодательством.