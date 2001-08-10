Тихоокеанское
информационное агентство
23 Февраля 2022
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14:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Троицкого начали выплачивать материальную помощь

Жителям Троицкого начали выплачивать материальную помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По распоряжению мэра округа Светланы Швец денежные средства уже направлены 15 семьям, чье имущество пострадало от взрыва газа в январе. Материальную помощь выплачивают тем, кто обратился с соответствующими заявлениями в администрацию Анивского городского округа и приложил все подтверждающие документы.

- Данные выплаты не являются компенсацией затрат на возмещение материального ущерба, причиненного взрывом, — это единовременная помощь жителям округа, в размере 30 и 10 тысяч рублей на одного из проживающих в пострадавшем жилом помещении, - рассказала мэр округа Светлана Швец.

В январе глава района провела встречу с сельчанами, на которой даны разъяснения о порядке и условиях получения материальной помощи и несколько вариантов действий по возмещению понесенных затрат, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Напомним, в селе Троицкого в результате взрыва газа был причинен вред здоровью жительницы села, а также значительный ущерб имуществу жителям соседних домов. По каждой из категорий пострадавших дана полноценная информация о дальнейших действиях.

Чтобы обеспечить безопасную и стабильную работу газового оборудования в текущем году в селе Троицкое начнется переподключение потребителей газа на новую газовую сеть. На сегодняшний день идет процесс передачи газопровода в оперативное управление специализированной организации.

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