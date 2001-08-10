Жителям Троицкого начали выплачивать материальную помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По распоряжению мэра округа Светланы Швец денежные средства уже направлены 15 семьям, чье имущество пострадало от взрыва газа в январе. Материальную помощь выплачивают тем, кто обратился с соответствующими заявлениями в администрацию Анивского городского округа и приложил все подтверждающие документы.

- Данные выплаты не являются компенсацией затрат на возмещение материального ущерба, причиненного взрывом, — это единовременная помощь жителям округа, в размере 30 и 10 тысяч рублей на одного из проживающих в пострадавшем жилом помещении, - рассказала мэр округа Светлана Швец.

В январе глава района провела встречу с сельчанами, на которой даны разъяснения о порядке и условиях получения материальной помощи и несколько вариантов действий по возмещению понесенных затрат, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Напомним, в селе Троицкого в результате взрыва газа был причинен вред здоровью жительницы села, а также значительный ущерб имуществу жителям соседних домов. По каждой из категорий пострадавших дана полноценная информация о дальнейших действиях.

Чтобы обеспечить безопасную и стабильную работу газового оборудования в текущем году в селе Троицкое начнется переподключение потребителей газа на новую газовую сеть. На сегодняшний день идет процесс передачи газопровода в оперативное управление специализированной организации.