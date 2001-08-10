Первая котельная по концессии будет построена на юге Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске будет построена газовая автоматизированная котельная тепловой мощностью 60 МВт. Соответствующее концессионное соглашение подписано мэром города Сергеем Надсадиным и руководителем ООО «РИР-Сахалин» (входит в дивизион «Росатома» АО «Русатом Инфраструктурные решения») Максимом Беккером, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Новая котельная будет возведена в юго-восточной части города и должна быть введена в работу в октябре 2023 года.

- Этот район давно нуждается в улучшении качества теплоснабжения – город растёт, новые жилые комплексы и социальные учреждения требуют все больше теплоносителя. Обеспечить юг города надёжным, качественным и бесперебойным теплоснабжением и ГВС – задача будущей котельной, - пояснил решение мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- В соглашение входит проектирование и строительство котельной, предельный размер инвестиций составляет более 800 млн. рублей, - озвучил основную цифру генеральный директор «РИР-Сахалин» Максим Беккер.

Соглашение рассчитано на 15 лет, в течение которых планируется обеспечить возврат инвестиций. На суммах в квитанциях жителей района новое строительство не отразится, разница между себестоимостью 1 Гкал тепла котельной и тарифом будет компенсироваться за счет средств регионального и местного бюджетов.

Концессия на сегодняшний день самый распространенный инструмент привлечения инвестиций в модернизацию коммунальной сферы. При такой форме инвестор осуществляет строительство и последующую эксплуатацию объекта в течение установленного срока действия соглашения. По истечении срока действия соглашения объект передаётся собственнику – муниципальному образованию.

К сведению, ООО «РИР-Сахалин» с 2020 года является управляющей компанией для АО «Сахалинская Коммунальная Компания» (АО «СКК»). Компания управляет работой теплосетевого комплекса столицы области и реализует мероприятия, направленные на повышение эффективности и развитие системы теплоснабжения Южно-Сахалинска.

АО «СКК» осуществляет производственную деятельность по надежному и качественному теплоснабжению и горячему водоснабжению Южно-Сахалинска, п/р Ново-Александровск, населенных пунктов Березняки, Весточка, Синегорск, Санаторный и др., а также организации водоснабжения и водоотведения в пригородах Южно-Сахалинска. В зоне обслуживания предприятия - масштабный теплосетевой комплекс протяженностью 319,067 км, 7 центральных тепловых пунктов, 14 насосных станций и теплоэнергетическое оборудование: 17 котельных, которые поставляют тепловую энергию в 1634 жилых дома, а также объекты водопроводно-канализационного хозяйства: 28 насосных станций водопровода (первого и второго подъема), 12 водозаборов, 10 канализационно-насосных станций, 6 очистных сооружений канализации, которые поставляют холодную воду в 698 жилых дома.