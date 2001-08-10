Тихоокеанское
информационное агентство
23 Февраля 2022
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В Южно-Сахалинске автовладельцев просят переставить машины с ул. Детской на парковку городского парка
11:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжается расчистка улиц и тротуаров после циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в течение дня в расчистке будет задействовано 152 единицы техники и 127 рабочих.

Так,  из основных работ на сегодня.

Вывоз снега  в том числе с остановочных карманов на ул. Железнодорожной от Сахалинской до пр. Победы, на ул. Емельянова от Ленина до пр. Мира. Автобусные карманы также будут расчищать на пр. Мира от Больничной до Хабаровской.

Продолжится расчистка тротуаров, пешеходных переходов на ул. Ленина от Украинской до «Федоровки». Расчистка тротуаров и вывоз снега —  на участках ул. Сахалинской. Также тротуары и проезжую часть будут чистить на Коммунистическом проспекте. Тротуары на мостах почистят на пр. Мира.

Расширение проезжей части и вывоз снега - на ул. Поповича от Физкультурной до Ленина и на ул. Хабаровской от Амурской до Чехова.

Расширение проезжей части и расчистка тротуаров будет производиться на участках улиц:  Амурской, Курильской, Невельской, Асахикава, пер. Мартовский, пер. Озерный, Садовая, Фабричная, Горная, Комсомольская,  Бумажная,  Шлакоблочная,  Зимы,  Боевой Славы.

Продолжается расчистка в частном секторе, в том числе грунтовых дорог. Ведутся работы по расчистке в селах и планировочный районах. 

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