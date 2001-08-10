С 21 февраля в Амурской области перестали проверять QR-коды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области в понедельник, 21 февраля, в силу вступило решение об отмене действия системы QR-кодов. Как сообщает ИА "Порт Амур", оно было принято в конце прошлой недели на заседании оперштаба в правительстве Приамурья.

«В пятницу на заседании оперативного штаба было принято решение об отмене QR-кодов с 21 февраля. Эти ограничения вызывали неудобства у жителей. Это была вынужденная мера. Сейчас мы видим, что болезнь протекает в легкой форме. По мнению профильных специалистов, QR-коды можно отменять. Но хочу подчеркнуть - профилактические меры продолжают действовать», - приводит информационное агентство слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

На заседании было отмечено, что работу системы QR-кодов могут возобновить, если ситуация будет ухудшаться