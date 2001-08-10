Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2022
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Сахалинских рыбаков предупреждают о неустойчивом припае 16 февраля
10:25, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжается строительство южного коллектора

В Южно-Сахалинске продолжается строительство южного коллектора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С сегодняшнего дня работы на ул. Авиационной, которые выполняются участками, переместились - до 28 февраля сквозной проезд закрыт от дома №3 до дома №7.

Также по ул. Авиационной сквозного проезда нет в районе домов №38 и 40. Объезд - с ул. Больничной.

Напомним, что изменилась организация дорожного движения на пересечении пр. Мира и пр. Победы. Так, теперь при движении с востока на запад с левой полосы разрешено также движение прямо (ранее левая полоса была только для поворота налево).

Светофорные объекты работают в штатном режиме.

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