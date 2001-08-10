В Южно-Сахалинске изменилась организация дорожного движения на пересечении проспектов Мира и Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организация дорожного движения изменилась на пересечении пр. Мира и пр. Победы в Южно-Сахалинске. Это связано с необходимостью увеличения пропускной способности с востока на запад, расскахали ТИА "Острова" в горожской администрации.

Так, теперь при движении с востока на запад с левой полосы разрешено также движение прямо (ранее левая полоса была только для поворота налево). Новая схема движения, разработанная по многочисленным просьбам автомобилистов, согласована с ГИБДД.

Соответствующие дорожные знаки установлены на перекрестке. Автомобилистов просят быть внимательными при движении в данном районе.