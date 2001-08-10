Власти Южно-Сахалинска обсудили планы по развитию бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации областного центра состоялось первое в этом году заседание консультативного Совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, на котором подведены итоги работы за 2021 год и обозначены задачи на 2022-й, рассказали тИА "Острова" в городской администрации.
Перед началом рассмотрения вопросов основной повестки вице-мэр Виталий Данилов вручил памятные знаки и благодарственные письма. За особый вклад в социально-экономическое развитие Сахалинской области Памятным знаком Губернатора Сахалинской области «В честь 75-летия Сахалинской области» награждены заместители Председателя правления ООО Банк «ИТУРУП» Андрей Якубич и Михаил Грищук. Благодарственными письмами администрации города поощрены компании «Сахавтосервис», «Управляющая компания «ЖЭУ-9» и «Универмаг Сахалин», которые в период проведения Всероссийской переписи населения на безвозмездной основе предоставили помещения для размещения переписных участков.
С докладом об итогах работы администрации Южно-Сахалинска по созданию благоприятных условий для развития бизнеса и самозанятости граждан в 2021 году выступил директор департамента экономического развития Павел Павленко. В городском округе более 18 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан. Количество плательщиков налога на профессиональный доход, не являющихся индивидуальными предпринимателями, за год увеличилось вдвое. Численность занятых в малом и среднем бизнесе составила более 40 %. Для развития предпринимательской инициативы и самозанятости граждан проводились мероприятия по адресной финансовой, имущественной и информационно-консультативной поддержке.
По результатам проведенных отборов в 2021 году 104 хозяйствующим субъектам предоставлено 115 субсидий на общую сумму свыше 48 млн. рублей. Перечень поддержки дополнен субсидиями на развитие заправочной инфраструктуры для электромобилей и возмещением затрат на проживание и питание работников из других регионов России в период обсервации.
Свыше восьмисот тысяч рублей направлено на поддержку самозанятых в виде субсидий и грантов на осуществление профессиональной деятельности. Поддержаны проекты начинающих предпринимателей и участие в престижной международной туристической выставке. Более 22 млн. рублей инвестировано в модернизацию основных фондов бизнеса сферы производства молочной продукции, безалкогольных напитков, рыбной муки, кондитерских изделий, а также здравоохранения. В условиях бюджетной ограниченности сохранены субсидии для предпринимателей сферы образования детей, социального предпринимательства и молодых бизнесменов (их возраст увеличен до 35 лет).
Имущественной поддержкой в отчетном периоде воспользовались 16 предпринимателей. Впервые муниципальное помещение предоставлено в пользование самозанятому гражданину для организации ателье. Арендные площади в муниципальных банях переданы бизнесу для размещения буфетов, парикмахерских и массажных кабинетов. Перечень имущества для оказания поддержки дополнен земельными участками и составляет 81 объект.
Среди первоочередных задач на текущий год Павел Павленко отметил - привлечение дополнительных средств на финансовую поддержку бизнеса, совершенствование порядка и условий ее предоставления, а также реализация новой субсидии для управляющих компаний города на приобретение снегоуборочной (снегоочистительной) техники.
Кроме того, на заседании Совета одобрен план основных мероприятий по развитию предпринимательства городского округа и распределение 36,2 млн. рублей, предусмотренных на цели субсидирования затрат бизнеса в текущем году, по видам финансовой поддержки.
Темой одного из вопросов повестки заседания Совета стала имущественная поддержка бизнеса - право аренды объектов муниципальной собственности сроком на 5 лет по итогам конкурсного отбора и в виде продления действующего договора согласовано двум субъектам малого бизнеса для осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами и предоставления услуг в сфере образования детей.
В завершение заседания членами Совета одобрены предложения по совершенствованию критериев отбора участников ежегодного городского конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска». Новая система оценки основана на анализе дохода заявителя и количестве трудоустроенных сотрудников в зависимости от категории предпринимательства, а также результатах интерактивного голосования, опыте благотворительности и участия в конкурсе. Предполагается, что новый подход к определению лучших предприятий и предпринимателей города, будет использован при проведении конкурса начиная с текущего года, предварительно, пройдя обсуждение с городским бизнес-сообществом в рамках оценки регулирующего воздействия.
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