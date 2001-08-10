В Южно-Сахалинске завершили проверку состояния смотровых колодцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В городском округе завершена плановая ревизия состояния заглубленных коммуникаций в городе. Всего было проверено более 25 тыс. смотровых колодцев, основная часть которых находится на балансе ресурсоснабжающих организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, самое большое количество колодцев, расположенных на территории областного центра, - 13 000 - у ООО «Росводоканал Сахалин», порядка 3500 теплокамер и люков водоснабжения находится в ведении АО «СКК», свыше 3500 колодцев - у ПАО «Ростелеком», а около 4500 колодцев - на балансе департамента дорожного хозяйства и благоустройства.
Отдельная работа также ведется по люкам, балансодержатели которых устанавливаются. В случае выявления небезопасности объекта специалисты ДГХ проводят работу по приведению их в нормативное состояние.
Ревизия люков проводится раз в два месяца, при этом в основном объекты проверяются визуально: осматриваются крышки, проверяется их общее состояние и наличие утечек. По нормативам колодцы вскрывают раз в полгода. Данная работа находится на контроле курирующего вице-мэра.
Как пояснили в ООО «Росводоканал Сахалин», на сетях водопровода и канализации общей протяженностью порядка 500 км состояние сети контролируют 6 бригад ежесуточно. Также для осмотра крышек колодцев и проверки их общего состояния в штате предприятия предусмотрены 4 обходчика. Разработан план-график, согласно которому каждый объект осматривается раз в два месяца.
Напомним, при обнаружении открытых колодцев об этом необходимо сообщить по номеру диспетчерской департамента городского хозяйства: 300-475.
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