На Сахалине пройдет отборочный этап молодёжного арт-фестиваля "Заяви о себе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 февраля в Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» состоится отборочный этап молодёжного арт-фестиваля «Заяви о себе». На нём конкурсанты представят произведения известных авторов и собственного сочинения, рассказали ТИА "Острова" в центре молодежных инициатив.
Оценивать номера участников будут эксперты, в профессиональные компетенции которых непременно входит работа со словом. Это сахалинский писатель, публицист, заместитель директора по проектной и редакционно-издательской деятельности Cахалинской областной универсальной научной библиотеки Владимир Семенчик, режиссёр, основатель и преподаватель Школы коммуникации «Мост медиа» Юлия Стеблянская, кандидат филологических наук, заместитель директора по развитию музея и научной работе (литературно-художественный музей книги А.П.Чехова «Остров Сахалин») Анастасия Степаненко, артист (кукловод) первой категории Сахалинского театра кукол Любовь Захарова, заместитель директора ООО «Эврика-Трейд» Евгения Ерзикова.
По итогам отборочного тура в финал пройдут 25 участников.
Напомним, заявочная кампания арт-фестиваля «Заяви о себе» ещё продолжается. В творческом испытании может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. В качестве материала для выступления он может выбрать как поэтическое, так и прозаическое произведение. Заявки принимаются до 15 февраля включительно. Для этого необходимо заполнить заявку и отправить в Центр молодёжных инициатив.
Её можно заполнить онлайн по ссылке или прислать на электронную почту: e.malyushkina@yuzhno-sakh.ru, или принести в распечатанном виде по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31, кабинет 27 (МАУ «Центр молодёжных инициатив»).
Арт-фестиваль «Заяви о себе» по направлению «Художественное чтение произведений» проводится Центром молодёжных инициатив при поддержке «Литературно‐художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».
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