Таранайской школе подарили автобус
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В торжественной обстановке во дворе школы №4 мэр Анивского городского округа Светлана Швец вручила ключи и документы от пассажирского транспортного средства, рассказали ТИА "Острова" в региональной администрации.
- Я благодарю за активную поддержку правительство Сахалинской области, - обратилась с приветственным словом к ученикам мэр округа. - Думаю, что комфортная дорога на школьном автобусе положительно скажется на результатах вашей учебы.
Школьный автобус ГАЗель поступил в село в рамках областной программы "Развитие образование в Сахалинской области". Машина оборудована системой полного привода, трехточечными ремнями безопасности, системой спутникового слежения Глонасс.
Транспорт предназначен для перевозки школьников из ближайшего села Зеленодольск. В связи с тем, что таранайские дети принимают активное участие в культурных, образовательных, спортивных и других мероприятиях муниципального и регионального масштаба автобус будут задействовать и для доставки детей на эти мероприятия
- На сегодняшний день из Зеленодольска у нас учатся две ученицы, они ежедневно будут подвозиться на занятия и обратно, - рассказал директор средней школы№4 села Таранай Сергей Ким. - В связи с тем, что село активно разрастается и количество жителей увеличивается в недалеком будещем мы ожидаем увеличение детей, которые будут пользоваться доставкой до школы и обратно.
Потребность в данном автобусе в школе №4 существует несколько лет. До этого ученики и их родители выходили из положения различными способами. Довозили сами, просили соседей. Однако при условии занятости взрослых не всегда это было удобно. С появлением нового школьного автобуса проблема доставки детей на занятия решена.
Во время торжественной церемонии руководитель учебного учреждения представил коллективу и ученикам школы водителя. Им стал Юрий Ларюхин
В текущем году в Анивском районе планируется обновить школьный автобус для перевозки учеников в село Огоньки. Там на занятия и обратно ездят более 20 детей.
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