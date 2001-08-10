Южно-сахалинские организации приглашают принять участие в конкурсе по охране труда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области продолжается прием заявок на участие в смотре-конкурсе по охране труда среди организаций по итогам 2021 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для участия необходимо до 1 марта включительно подать заявку и соответствующий пакет документов по адресу: ул. Дзержинского, 23, каб. 342 или 339 либо по электронной почте: y.klimetskaya@sakhalin.gov.ru.

С положением о проведении смотра-конкурса по охране труда можно ознакомиться на официальном сайте агентства в разделе «Трудовые отношения»/«Охрана труда»/«Смотр-конкурс по охране труда».

Консультации по вопросам подготовки документов можно получить в агентстве в рабочие дни и по телефонам: 67-25-96, 50-53-81.