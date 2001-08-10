В Южно-Сахалинске вместо незаконной парковки построят горку для детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередные факты незаконной парковки транспортных средств на газоне 1 февраля выявили сотрудники департамента общественной безопасности и контроля. Сегодня специалисты побывали во дворе дома №18 по ул. Армейской в военном городке Хомутово. Обращение о массовых нарушениях автовладельцев поступило в департамент накануне, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации .
- К сожалению, жители нашего городка часто оставляют машины на газонах. Происходит это и летом, и зимой. Сегодня, чтобы не допустить парковку автомобилей пусть и на заснеженной, но по сути зеленой зоне, мы решили построить горку, огородим ее и хотим залить небольшой каток. Помощь в строительстве снежного городка и ограждения нам оказали военные, - рассказал мастер МУП «ЖЭУ-10» Геннадий Марков. - Нынешним летом здесь планируем поставить стационарное ограждение и сделать цветники.
Пока же автовладельцев о том, что парковка на газонах запрещена даже в зимнее время, будут предупреждать информационные таблички. Их разработали специалисты отдела фиксации и обработки нарушений правил парковки. Напоминание любителям оставлять машины на газонах содержит сведения о запрете на парковку.
- Вчера в адрес администрации Южно-Сахалинска поступили обращения о массовой парковке на газонах по данному адресу. Утром мы выехали на место и с помощью технических средств автоматической фиксации правонарушений зарегистрировали 5 автовладельцев, которые будут привлечены к административной ответственности, - пояснил ведущий советник отдела фиксации и обработки нарушений правил парковки департамента общественной безопасности и контроля Евгений Хан.
Напомним, статьей 21.4 закона Сахалинской области №490 за впервые совершенное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере до 4000 руб., на должностных лиц - до 40 000 руб., на юридических лиц - до 250 000 руб. За повторное нарушение: на граждан - до 5000 руб., на должностных лиц - до 50 000 руб., на юридических лиц - до 300 000 руб.
Сообщения о нарушении правил парковки на озелененных территориях горожане могут присылать через портал «Сахалин.онлайн». К письму обязательно прикрепить фото с привязкой к местности и госномером автомобиля, указать время, дату и точный адрес нарушения.
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