В южно-сахалинском поселке Весна 1 февраля временно отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 1 февраля, в связи с ремонтными работами на сети водопровода холодное водоснабжение будет временно ограничено в п. Весна, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, воды не будет с 14.30 до 18.00 в квадрате улиц Аграрная - Магистральная - Плодородная - Пригородная.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую по телефону 72-32-40.