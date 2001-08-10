Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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13:19, | Новости общества Сахалина и Курил

В южно-сахалинском поселке Весна 1 февраля временно отключат холодную воду

В южно-сахалинском поселке Весна 1 февраля временно отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 1 февраля, в связи с ремонтными работами на сети водопровода холодное водоснабжение будет временно ограничено в п. Весна, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, воды не будет с 14.30 до 18.00 в квадрате улиц Аграрная - Магистральная - Плодородная - Пригородная.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую по телефону 72-32-40.

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