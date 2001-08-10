Военные и силовики Сахалинской области посоревнуются в армейской тактической стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) готовятся к предстоящим соревнованиям по армейской тактической стрельбе (АТС), которые состояться между военнослужащими и представителями силовых структур Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе тренировочных занятий на специально подготовленном войсковом стрельбище Успеновского полигона, военнослужащие стрелковой роты снайперов выполняют стрельбы из штатного оружия по мишеням в одиночных и парных упражнениях.

На соревнования стрельба будет вестись из положений "лёжа", "стоя" и "с колена" по мишеням на различной дальности. Помимо этого, военнослужащим предстоит поразить мишени из одиночно стоящего здания и с его крыши, при этом постоянно перемещаясь, меняя огневые позиции и положения для стрельбы.

Самым сложным элементов упражнения будет боевая стрельба из автомата Калашникова с качающегося бревна (платформы) из положения стоя.

Самым главным условием участия в соревнованиях по армейской тактической стрельбе будет являться наличие полной экипировки у конкурсантов.

Чемпионат Сахалинской области по армейской тактической стрельбе (АТС) состоится уже в конце следующей недели на территории войскового стрельбища Успеновского полигона.