В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В департаменте социальной политики администрации Южно-Сахалинска 28 января проведут горячую телефонную линию по вопросам выдачи в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних подопечных, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону 300-722 (доб. 2).
Специалисты расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядке их подачи, в том числе в электронной форме. Отметим, случаи будут рассматриваться только в отношении совершеннолетних граждан, признанных недееспособными по решению суда.
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