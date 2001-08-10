В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В департаменте социальной политики администрации Южно-Сахалинска 28 января проведут горячую телефонную линию по вопросам выдачи в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних подопечных, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону 300-722 (доб. 2).

Специалисты расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядке их подачи, в том числе в электронной форме. Отметим, случаи будут рассматриваться только в отношении совершеннолетних граждан, признанных недееспособными по решению суда.