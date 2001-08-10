Двум южносахалинским семьям вручили почетные знаки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице почетными знаками "За заслуги в воспитании детей" наградили семьи Алексея и Ольги Ким, воспитывающие троих детей, а также Елены и Дмитрия Ким, воспитывающие двоих детей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Почетные знаки южносахалинцам вручила вице-мэр Елена Федорова. Вместе со знаком выдаются удостоверение и единовременная денежная выплата.

- Семья и семейные ценности – это фундамент, на котором строится жизнь человека. Формирование личности ребенка начинается именно в семье. Это большой и ответственный труд, - сказала Елена Федорова. Она также добавила, что в Южно-Сахалинске вопросам укрепления института, поддержке материнства и детства отводится важное значение.

При поддержке губернатора и областного правительства муниципалитет работает над расширением мер социальной поддержки, совершенствованием механизмов их предоставления, а также в городе строятся новые детские сады и школы.

- Очень приятно и неожиданно получить такую значимую для нас, родителей, награду. Наши дети — это наше будущее. Нужно просто стараться понимать их, быть внимательными к их проблемам, помогать и поддерживать их стремления, чтобы дать возможность развиваться и открывать этот мир для себя с самых разных сторон, - отметила одна из обладательниц почетного знака Ольга Ким.

Напомним, почетным знаком ежегодно поощряются родители (семьи) воспитавшие (воспитывающие) двоих и более детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих достижения в учебе, спорте, творчестве, науке и искусстве, являющиеся примером семьи для жителей Южно-Сахалинска, развивающие и укрепляющие семейные традиции и ценности.