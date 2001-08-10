Обустройство площадки под спортивный комплекса в Новоалексаднровске начнется в феврале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый спортивный объект - проект-победитель инициативного бюджетирования прошлых лет. Комплекс разместится на улице Калинина. Сегодня его ждут тысячи жителей планировочного района, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметили в МКУ «Управление капитального строительства», муниципалитет уже заключил контракт на выполнение всего комплекса работ. Это - проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию. Сейчас продолжается проектирование спортивной зоны.

Общая площадь многофункционального спортивного центра составит 5000 кв. метров. Из них 2000 займет само здание, а 3000 будет отдано под благоустройство прилегающей территории.

Заниматься спортом в новом комплексе можно будет круглый год. Также предусмотрена экстрим-зона с размещением малых архитектурных форм по аналогии со скейт-парком в Луговом. Кроме того, в центре будут созданы все условия и для маломобильных групп населения.

В феврале текущего года подрядчик приступит к подготовительным работам. Планируется расчистить территорию, завести строительный материал и оборудовать строительную площадку. Ввести новый спортивный комплекс планируется в конце этого года.