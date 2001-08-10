Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2022
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26 января участок улицы Чехова в Южно-Сахалинске закроют для проезда на время расчистки
16:39, | Новости общества Сахалина и Курил

26 января участок улицы Чехова в Южно-Сахалинске закроют для проезда на время расчистки

26 января участок улицы Чехова в Южно-Сахалинске закроют для проезда на время расчистки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 января с 9.00 до 13.00 на участке ул. Чехова от пересечения с пр. Победы на юг до детского сада № 8 «Журавленок» будет проводиться расчистка дороги и вывоз снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проезд для личного транспорта на этот период будет закрыт. Автомобилистов просят не парковать машины вдоль проезжей части на время работ.

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