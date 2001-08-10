В Южно-Сахалинске расчищены проезды к социальным объектам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В работах по ликвидации последствий снежного циклона отдельный важный блок — расчистка внутриквартальных проездов. Большинство из них ведут к социальным объектам: детским садам и школам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации МКП "Завод строительных материалов им. Федотова", который отвечает за расчистку внутриквараталки на территории города, на сегодняшний день из 468 (протяженность 65 км) расчищено 98% проездов. Сейчас производится расширение и вывоз снега. Первоочередное внимание - к проездам, которые ведут к детским садам и школам. Тем более, с понедельника планируется возобновить очное обучение в школах. Сегодня ночью техника работала в 13-ти микрорайонах.

Как отмечают на предприятии, оставшиеся 2% внутриквартальных проездов не ведут к социально значимым объектам. Работы по ним продолжаются в плановом порядке.

Так, минувшей ночью техника вышла завершить расчистку во внутриквартальном проезде вдоль дома № 17 по ул. Анкудинова. Этот дом на 9 подъездов. В первые дни после метели был расчищен важный участок этого проезда, чтобы обеспечить выход с дворовых территорий домов №167а и 165 по ул. Комсомольской на бульвар Анкудинова.

Как рассказал житель дома Андрей Бабкин, запечатанными на оставшемся участке проезда оставались порядка 10 автомобилей, все это время люди терпеливо ждали технику, понимая, как много первоочередной работы у дорожников.

- Столько снега выпало. Город загружен. Мы видим, что техника работает. Напротив нас школа №23, мы видим, как там чистят и бульвар тоже. И вот дождались своей очереди, - говорит горожанин.

Когда после 22.00 подъехал погрузчик, жильцы вышли с лопатами раскапывать свои авто и освобождать проезд.

- Наверное, как и все в это время, я тоже звонила и в УК, и в администрацию - узнавала, когда приедут к нам расчищать. Оставила номер телефона. И вот мне перезвонили, сообщили, что утром будут чистить двор, а ночью проезд. Я оповестила соседей. У нас дружный дом, многие вышли на помощь и вот все уже расчистили. Спасибо большое дорожникам и жителям, - рассказала председатель ТОС дома Анна Пухова.

По информации управления мониторинга городского хозяйства, внутриквартальные проезды расчищены для проезда во всех планировочных районах и селах городского округа.