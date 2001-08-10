Снегоуборочную технику, закупленную администрацией Южно-Сахалинска, отдадут в аренду управляйкам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Роторы для уборки снега, закупленные за счет средств городского бюджета, не только передают в аренду управляющим компаниям, но и используют в социальных учреждения — школах, детских садах и для объектов жизнеобеспечения. Резерв для этих целей тоже был предусмотрен. Вся техника востребована, рассказли ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметил руководитель ДГХ Денис Трофимов, всего было закуплено 143 единицы. Всего на закупку средств малой механизации потратили чуть больше 15 миллионов рублей. Стоимость каждой модели разная: несколько единиц относятся к классу профессиональной техники и стоят 500 тысяч рублей, есть модели за 400 и 150 тысяч. Возможности у этих средств малой механизации безусловно на порядок выше, чем у более демократичных по цене. Отметим, что минимальная цена за единицу — 53 тысячи рублей. Договор аренды с управляющими компаниями, которые в первую очередь обеспечиваются роторами, составлен таким образом, что аренда идет только по фактическому использованию, все это актируется и плата за час составляет 200-250 рублей (в зависимости от типа техники). При этом у управляющих компаний есть возможность компенсировать понесенные затраты в рамках действующего порядка предоставления субсидий на уборку и вывоз снега, предоставив в ДХГ пакет документов, подтверждающих фактически понесенные расходы.

Кроме того, в бюджете города также предусмотрены субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на приобретение снегоуброчной техники. Заложенная на это сумма — 5 миллионов рублей. Проект порядка по предоставлению субсидий уже разработан и проходит процедуру согласования. Ориентировочно в феврале будет объявлен отбор на предоставление субсидий. Учитывая, что субсидия носит заявительный характер, уже сегодня в департаменте экономического развития ждут предварительные заявки от коммунальщиков. По телефону 300-594 в рабочие часы принимают предварительные заявки от УК.

Если погодные условия не позволяют использовать технику либо в этом уже нет необходимости, то управляющие компании держат ее на ответственном хранении: обеспечивая исправную работу и сохранность. Если в процессе эксплуатации техники будут возникать поломки, то они будут ремонтироваться по гарантии от производителя, если случай не гарантийный — компенсация идет за счет арендатора.

Оператор этого проекта — МУП ЖЭУ-10. Управляющие компании обращаются к оператору, оформляют документы и получают ротор. В первый день УК разобрали более 40 роторов. Всего на данный момент вся техника распределена по заявившимся компаниям и учреждениям социальной сферы.

Необходимость дополнительного снабжения коммунальных предприятий возникала давно. В частности, до начала зимы был сформирован минимальный резерв для сдачи в аренду — 5 шнекороторов и 2 погрузчика.

- Такая массовая закупка действительно стала подспорьем для коммунальщиков. Скорость расчистки стала выше. Мы активно взаимодействуем с УК, получаем от них обратную связь, — отметил директор Департамента городского хозяйства Денис Трофимов.