Снегоуборочную технику, закупленную администрацией Южно-Сахалинска, отдадут в аренду управляйкам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Роторы для уборки снега, закупленные за счет средств городского бюджета, не только передают в аренду управляющим компаниям, но и используют в социальных учреждения — школах, детских садах и для объектов жизнеобеспечения. Резерв для этих целей тоже был предусмотрен. Вся техника востребована, рассказли ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отметил руководитель ДГХ Денис Трофимов, всего было закуплено 143 единицы. Всего на закупку средств малой механизации потратили чуть больше 15 миллионов рублей. Стоимость каждой модели разная: несколько единиц относятся к классу профессиональной техники и стоят 500 тысяч рублей, есть модели за 400 и 150 тысяч. Возможности у этих средств малой механизации безусловно на порядок выше, чем у более демократичных по цене. Отметим, что минимальная цена за единицу — 53 тысячи рублей. Договор аренды с управляющими компаниями, которые в первую очередь обеспечиваются роторами, составлен таким образом, что аренда идет только по фактическому использованию, все это актируется и плата за час составляет 200-250 рублей (в зависимости от типа техники). При этом у управляющих компаний есть возможность компенсировать понесенные затраты в рамках действующего порядка предоставления субсидий на уборку и вывоз снега, предоставив в ДХГ пакет документов, подтверждающих фактически понесенные расходы.
Кроме того, в бюджете города также предусмотрены субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на приобретение снегоуброчной техники. Заложенная на это сумма — 5 миллионов рублей. Проект порядка по предоставлению субсидий уже разработан и проходит процедуру согласования. Ориентировочно в феврале будет объявлен отбор на предоставление субсидий. Учитывая, что субсидия носит заявительный характер, уже сегодня в департаменте экономического развития ждут предварительные заявки от коммунальщиков. По телефону 300-594 в рабочие часы принимают предварительные заявки от УК.
Если погодные условия не позволяют использовать технику либо в этом уже нет необходимости, то управляющие компании держат ее на ответственном хранении: обеспечивая исправную работу и сохранность. Если в процессе эксплуатации техники будут возникать поломки, то они будут ремонтироваться по гарантии от производителя, если случай не гарантийный — компенсация идет за счет арендатора.
Оператор этого проекта — МУП ЖЭУ-10. Управляющие компании обращаются к оператору, оформляют документы и получают ротор. В первый день УК разобрали более 40 роторов. Всего на данный момент вся техника распределена по заявившимся компаниям и учреждениям социальной сферы.
Необходимость дополнительного снабжения коммунальных предприятий возникала давно. В частности, до начала зимы был сформирован минимальный резерв для сдачи в аренду — 5 шнекороторов и 2 погрузчика.
- Такая массовая закупка действительно стала подспорьем для коммунальщиков. Скорость расчистки стала выше. Мы активно взаимодействуем с УК, получаем от них обратную связь, — отметил директор Департамента городского хозяйства Денис Трофимов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня Житель Бурятии украл красную икру, которую сахалинец просил его передать в Иркутск
08:57 Сегодня На 21 процент сократилась смертность на дорогах Сахалина
10:47 Сегодня В Южно-Сахалинске проверят управляйки, плохо расчистившие дворы от снега
10:44 Сегодня На Камчатке директора турфирмы судят за гибель туриста
15:01 13 Января На Сахалине пассажиры такси вместо оплаты проезда отобрали у водителя телефон
15:00 13 Января В Южно-Сахалинске доставщик пиццы украл из подъезда половину детской коляски
11:15 13 Января Проходящий циклон может оставить без лицензии некоторые управляйки Южно-Сахалинска
15:04 13 Января Сахалинец пригласил незнакомых дам в гости и остался без кредитки и водительского удостоверения
- 19:29 30 Декабря С 2022 года южносахалинцам придется платить за воду новой компании
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
18:33 28 Декабря Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске открыли как гравийку
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
Выбор редакции
- 11:09 Сегодня В парке Южно-Сахалинска состоится "Праздник игровых автоматов"
- 11:32 Вчера Сахалинской федерации шахмат ветеранов Великой Отечественной войны исполняется 30 лет
- 12:44 18 Января Дистанционное образование для школ Южно-Сахалинска продлено до 24 января
- 12:00 17 Января На Сахалине в 2021 году в пять раз выросло количество зарядных станций для электромобилей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?