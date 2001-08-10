Малообеспеченным семьям Сахалинской области помогут повысить благосостояние

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках пилотного проекта регионального министерства социальной защиты заключены соглашения с десятью семьями в Корсакове. Для каждой из них разработана индивидуальная программа повышения благосостояния, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Пилотный проект реализуется в рамках региональной программы по снижению уровня бедности в Сахалинской области, рассчитанной до 2024 года, - рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова. - Она включает в себя мероприятия по повышению уровня дохода граждан, содействию занятости населения, снижению расходов, организации социальной адаптации островитян в сложном материальном положении. Мы начали с Корсакова и постепенно планируем продолжить эту практику и в других районах области.

Механизм помощи подбирается индивидуально, исходя из жизненной ситуации каждой семьи. В перечень адресной поддержки входит содействие в трудоустройстве и обучении через центры занятости, юридическое сопровождение, развитие финансовой грамотности, возможность бесплатного посещения культурных и спортивных объектов. Отдельный блок посвящен снижению расходов, в том числе, за счет использования карты сахалинца. Задачу проработать эффективный комплекс мер помощи наиболее социально-незащищенным жителям областному министерству поставил губернатор Валерий Лимаренко. Одной из таких и стала программа адресной поддержки.

- Карта сахалинца предоставляет множество скидок и преференций на продукты, одежду, бытовые товары, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук. - Для льготных категорий предусмотрена дополнительная система лояльности со специальными баллами и скидками. Держатели карт получают кешбэк, могут дешевле передвигаться на общественном транспорте, школьники бесплатно посещают аквапарк. Все это позволяет заметно экономить семейный бюджет.

Сегодня обладателями карты сахалинца стали уже более 60 тысяч жителей региона. К проекту подключились более 1300 торгово-сервисных предприятий области. Напоминаем, оформить карту можно в отделениях банков-партнеров: Итурупе, Газпромбанке, Сбере, Россельхозбанке, Азиатско-тихоокеанском банке и ВТБ.