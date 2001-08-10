Все основные магистральные улицы и проезды в частном секторе Южно-Сахалинска расчищены

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дороги частного сектора в Южно-Сахалинске открыты для проезда. Сегодня расчищаются небольшие улицы и тупиковые проулки, куда не может зайти высокогабаритная техника, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На данный момент дорожники расширяют расчищенные дороги частного сектора. Круглосуточно работают шнекороторы и автогрейдеры, выравнивающие проезжую часть.

- Прошедшей ночью в расчистке частного сектора областного центра было задействовано более 15 фронтальных погрузчиков, так как с пробивкой дорог справляется только подобная техника. Роторам же необходимо пространство для маневра. Кроме того, используя их, можно случайно закинуть снег на участки горожан, что неприемлемо. Сегодня днем задействовано приблизительно такое количество техники, как и ночью. Подобный баланс мы будет держать еще продолжительное время, - рассказал директор завода стройматериалов им. Федотова Алексей Римша.

Сейчас перед сотрудниками завода стройматериалов стоит главная задача - продолжить расширение проездов в частном секторе Южно-Сахалинска. Вывозить снег начнут после того, как от снежных завалов освободят центральную часть города. Первоочередные мероприятия по вывозу начнутся с тех мест, где имеется система водоотведения, чтобы исключить весенние подтопления участков горожан.