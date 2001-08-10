На телефонной линии 1-300 на Сахалине произошел технический сбой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с техническим сбоем сегодня временно приостановлена работа телефонной линии по вопросам здравоохранения. Вышло из строя сетевое и серверное оборудование. В экстренном режиме были организованы технические работы по восстановлению телефонного сервиса, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Руководство службы приносит извинения за доставленные неудобства. Работа колл-центра будет восстановлена сегодня, во второй половине дня.