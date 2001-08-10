11:02, | Новости общества Сахалина и Курил
На Сахалине и Курилах начались крещенские купания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы и курильчане окунулись в освящённые иордани. Крещенские купания начались в разных районах области в ночь на 19 января. Первые снимки ритуала омовения выложили в сеть, рассказывает astv.ru.
В Поронайске в проруби искупались десятки человек. Районная газета "Звезда" в Telegram-канале сообщает, первые смельчаки зашли в ледяную воду ещё до полуночи, пишет АСТВ.
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Новости общества Сахалина и Курил
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