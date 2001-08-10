На Сахалине и Курилах начались крещенские купания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы и курильчане окунулись в освящённые иордани. Крещенские купания начались в разных районах области в ночь на 19 января. Первые снимки ритуала омовения выложили в сеть, рассказывает astv.ru.

В Поронайске в проруби искупались десятки человек. Районная газета "Звезда" в Telegram-канале сообщает, первые смельчаки зашли в ледяную воду ещё до полуночи, пишет АСТВ.