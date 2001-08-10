Сахалинец заплатил штрафы только под угрозой лишения прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На исполнении в отделении судебных приставов по Смирныховскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области в отношении местного жителя было возбуждено 21 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час на общую сумму свыше 12 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова"в региональной службе судебных приставов.
Зная о необходимости исполнения требований исполнительных документов, мужчина не предпринимал мер для добровольной оплаты задолженности, в связи с чем, судебный пристав предупредил сахалинца о применении в отношении него такой меры принудительного характера, как временное ограничение специального права на управление автотранспортом.
Не желая оказаться в рядах пешеходов, должник в кратчайшие сроки оплатил административные штрафы в полном объеме, после чего исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежанием мер принудительного характера.
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