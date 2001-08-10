В среду жители пары десятков домов в Южно-Сахалинске посидят без воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как стало известно ТИА «Острова», в связи с отключением электроэнергии на насосной станции 29 декабря с 15.00 до 19.00 будет ограничена подача холодной воды на 4 – 5 этажи в жилых домах Южно-Сахалинска:

пр. Победы, 29-41, 39а;

ул. Пограничная,16-28, 20а;

пр. Мира, 195, 197, 197а;

ул. Комсомольская, 188-192, 190а, 192а, 215, 215а, 217.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону +7 4242 72-32-40.