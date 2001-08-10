17:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В среду жители пары десятков домов в Южно-Сахалинске посидят без воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как стало известно ТИА «Острова», в связи с отключением электроэнергии на насосной станции 29 декабря с 15.00 до 19.00 будет ограничена подача холодной воды на 4 – 5 этажи в жилых домах Южно-Сахалинска:
- пр. Победы, 29-41, 39а;
- ул. Пограничная,16-28, 20а;
- пр. Мира, 195, 197, 197а;
- ул. Комсомольская, 188-192, 190а, 192а, 215, 215а, 217.
По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону +7 4242 72-32-40.
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Новости общества Сахалина и Курил
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