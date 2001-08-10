"Елка желаний" исполнила мечты шести юных поронайцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский район присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В этом году в рамках акции были исполнены желания шести малышей и подростков, проживающих в Поронайске. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подарки, которые загадали ребята, были переданы мэром Поронайского городского округа Александром Радомским и первым вице-мэром, заместителем секретаря Поронайского местного отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Виталием Пенкиным. Подарки ребята получили из рук главных героев Нового года – Дед Мороза и Снегурочки. Детям вручили новогодние презенты и пожелали в Новом году всего самого доброго, здоровья, счастья, больше радостных и запоминающихся моментов.

Всероссийская акция "Елка желаний" – благотворительный проект, цель которого исполнять новогодние желания детей. В нем каждый человек может выступить в роли Деда Мороза и воплотить в жизнь мечту ребенка. Дети после подачи заявки пишут свои желания, соответствующие условиям конкурса, а любой взрослый может пройти регистрацию и подарить ребенку нужную ему вещь. В проекте могут принять участие следующие категории детей в возрасте 3-17 лет: с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети-сироты или те, кто остался без родительской заботы, дети, которые живут в семьях с низким доходом (ниже прожиточного минимума). Проект распространяется не только на детей, но и на граждан старше 60 лет с инвалидностью или заболеваниями, угрожающими их жизни и здоровью. В этом году традиционно акцию поддержали Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, депутаты Сахалинской областной Думы и главы муниципальных образований островного региона.