На Камчатке камера следит за песцом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке впервые установили видеокамеру на песца. С помощью записи ученым удалось узнать, что видит животное и как проводит свой день, сообщает ИА "Кам 24".

Видео с результатом эксперимента опубликовал научный сотрудник биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук Александр Шиенок.

Александр также работает старшим научным сотрудником Командорского заповедника и изучает песцов острова Беринга. Летом с помощью сотрудников КамчатНИРО биолог провел эксперимент, установив на шею песца видеокамеру. Камера небольшого размера не мешает зверю, зато позволяет ученым увидеть, как проходит его день. Таких исследований с песцами еще не проводилось.

«Это был первый подобный опыт, который мы провели на Северном лежбище морских котиков. На лежбище большую часть времени видно, что делает песец. Но с камерой мы можем посмотреть, что именно видит он сам. Ему нужно уметь ориентироваться среди лежащих котиков, и хотелось взглянуть, какой у зверя обзор», – рассказал ИА «Кам 24» Александр Шиенок.

На Северном лежбище острова Беринга технически проще всего отловить песца, так как их там много, отмечает биолог. Звери не боятся людей, а это важно. Особь нужно поймать минимум два раза: чтобы надеть и снять камеру.