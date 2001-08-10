На Камчатке камера следит за песцом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке впервые установили видеокамеру на песца. С помощью записи ученым удалось узнать, что видит животное и как проводит свой день, сообщает ИА "Кам 24".
Видео с результатом эксперимента опубликовал научный сотрудник биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук Александр Шиенок.
Александр также работает старшим научным сотрудником Командорского заповедника и изучает песцов острова Беринга. Летом с помощью сотрудников КамчатНИРО биолог провел эксперимент, установив на шею песца видеокамеру. Камера небольшого размера не мешает зверю, зато позволяет ученым увидеть, как проходит его день. Таких исследований с песцами еще не проводилось.
«Это был первый подобный опыт, который мы провели на Северном лежбище морских котиков. На лежбище большую часть времени видно, что делает песец. Но с камерой мы можем посмотреть, что именно видит он сам. Ему нужно уметь ориентироваться среди лежащих котиков, и хотелось взглянуть, какой у зверя обзор», – рассказал ИА «Кам 24» Александр Шиенок.
На Северном лежбище острова Беринга технически проще всего отловить песца, так как их там много, отмечает биолог. Звери не боятся людей, а это важно. Особь нужно поймать минимум два раза: чтобы надеть и снять камеру.
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