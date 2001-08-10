25 декабря в Южно-Сахалинске пройдет Новогодняя ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на праздничную предновогоднюю ярмарку. Покупки можно будет совершить на площадке у Дома торговли 25 декабря с 09:00 до 15:00, пишет astv.ru, с ссылкой на департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации Южно-Сахалинска.

Сахалинские производители АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский", ООО "Курильский берег", ООО "Алексо", ООО "Янтарное", АО "Мерси Агро Сахалин", АО "Птицефабрика "Островная", в широком ассортименте предложат свою продукцию - рыбу, мясо, молочные продукты, мясные и рыбные полуфабрикаты.

Новогодние сладкие подарки, большой ассортимент конфет, вафель, мармелада, пастилы и зефира с использованием натурального сырья представит ООО "Островной кондитер".

Шеф-повара ассоциации Chefs Team Russia проведут для населениямастер-классы.

На территории ярмарки будет работать ледовый каток.