25 декабря в Южно-Сахалинске пройдет Новогодняя ярмарка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на праздничную предновогоднюю ярмарку. Покупки можно будет совершить на площадке у Дома торговли 25 декабря с 09:00 до 15:00, пишет astv.ru, с ссылкой на департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации Южно-Сахалинска.
Сахалинские производители АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский", ООО "Курильский берег", ООО "Алексо", ООО "Янтарное", АО "Мерси Агро Сахалин", АО "Птицефабрика "Островная", в широком ассортименте предложат свою продукцию - рыбу, мясо, молочные продукты, мясные и рыбные полуфабрикаты.
Новогодние сладкие подарки, большой ассортимент конфет, вафель, мармелада, пастилы и зефира с использованием натурального сырья представит ООО "Островной кондитер".
Шеф-повара ассоциации Chefs Team Russia проведут для населениямастер-классы.
На территории ярмарки будет работать ледовый каток.
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