"Ок, Сахалин": что такое СПГ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пляж в Пригородном летом – один из самых популярных у жителей юга Сахалина. Здесь загорают, купаются, рыбачат. Неотъемлемая часть пейзажа – завод СПГ. Подробнее об этом объекте расскажет наш "голосовой помощник".
Ок, Сахалин: что такое СПГ?
Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.
СПГ – завод по производству сжиженного природного газа. Часть производственного комплекса "Пригородное". Завод построен в 2009 году в 12 километрах от Корсакова на берегу моря. Он стал первым в России. Годовая производительность – около 10 миллионов тонн сырья в год. Для многих СПГ - это еще и один из любимых видов на Сахалине. С наступлением темноты на территории комплекса зажигаются тысячи ярких огней. Светящийся мост уходит прямо в море, освещая волны залива Анива.
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