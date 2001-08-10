Тихоокеанское
информационное агентство
23 Декабря 2021
Сейчас 02:25
73,79|83,15|66,91
В Южно-Сахалинске 22 декабря ожидается метель
15:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": что такое СПГ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пляж в Пригородном летом – один из самых популярных у жителей юга Сахалина. Здесь загорают, купаются, рыбачат. Неотъемлемая часть пейзажа – завод СПГ. Подробнее об этом объекте расскажет наш "голосовой помощник". 

Ок, Сахалин: что такое СПГ?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

СПГ – завод по производству сжиженного природного газа. Часть производственного комплекса "Пригородное". Завод построен в 2009 году в 12 километрах от Корсакова на берегу моря. Он стал первым в России. Годовая производительность – около 10 миллионов тонн сырья в год. Для многих СПГ - это еще и один из любимых видов на Сахалине. С наступлением темноты на территории комплекса зажигаются тысячи ярких огней. Светящийся мост уходит прямо в море, освещая волны залива Анива.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?