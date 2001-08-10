В Аниве определили победителей конкурса "Новогодние огни"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Анивском районе подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания "Новогодние огни", рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Конкурсная комиссия обращала внимание на внутреннее и внешнее оформление предприятий и прилегающие к ним территории. Учитывали качество декоративно-художественного, тематического и светового оформления, внешний праздничный вид обслуживающего персонала, творческий подход, новизну и оригинальность дизайна.
- Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, участники нашего традиционного конкурса внесли свой вклад в создание праздничной атмосферы Анивского района. Благодарю вас за участие, за создание новогодней сказки для всех горожан, - поделилась мэр округа Светлана Швец.
За участие в смотре-конкурсе «Новогодние огни» на территории Анивского района места распределены в следующем порядке:
Среди магазинов первое место у магазина «Как дома» г. Анива индивидуальный предприниматель Федотова Ирина Александровна. Второе место- магазин «Хозяюшка» г. Анива, индивидуальный предприниматель Васильева Елена Вячеславовна. Третье место присудить двум магазинам - магазин «Юлия» г. Анива, индивидуальный предприниматель Михайленко Ветта Анатольевна и магазин «Славный» с. Троицкое индивидуальный предприниматель Сушкова Елена Александровна.
Среди предприятий обслуживания населения первое место - АЗС «Анива» г. Анива индивидуальный предприниматель Ярцев Александр Дмитриевич второе место-парикмахерская «Есфирь» г. Анива индивидуальный предприниматель Ян Ми Дя. Третье место парикмахерская «Радость» г. Анива.
Среди предприятий общественного питания первое место-кафе «Кантри» г. Анива индивидуальный предприниматель Тен Виолетта Сергеевна. Второе место-пиццерия «Олио» г. Анива индивидуальный предприниматель Амирханова Ольга Юрьевна. Третье место комиссия решила не присуждать.
- Все участники конкурса сделали яркое, креативное оформление. С каждым годом решения по оформлению предприятий все интересней и зрелищней, а участие в городском конкурсе становится доброй новогодней традицией, - подчеркнула консультант отдела экономики и прогнозирования Елена Балабанова.
Все призеры конкурса получили сертификаты одного из гипермаркетов бытовой техники.
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