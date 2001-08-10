Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2021
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16:24, | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": озеро Буссе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Озеро Буссе - одно из любимейших мест для отдыха у сахалинцев. Сюда частот возят туристов. Чтобы сохранить уникальное творение природы, сейчас разрабатывают экокластер. Подробнее об озере расскажет наш "голосовой помощник". 

Ок, Сахалин: чем знаменито озеро Буссе?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.
 
 

Озеро Буссе расположено в Корсаковском районе. В нем соединяются пресная вода и соленое Охотское море. Это создает идеальные условия для жизни морских существ. Размер устриц в озере достигает гигантских размеров - до 30 сантиметров. Здесь растет водоросль, из которой делают натуральный загуститель агар-агар. На Буссе планируют сделать экокластер, чтобы сохранить уникальный микроклимат озера и разумно использовать его ресурсы. Проект в 2020-м году признали одним из лучших на всероссийском конкурсе экотуризма.

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