Воспитатели детских садов Анивы прошли скрининговое обследование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Медики Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики работали в детском саду «Сказка» № 8. Здоровье проверили 25 педагогов. В рамках муниципального проекта «Счастливая женщина Сахалина» врачи определяли уровень общего холестерина и глюкозы в крови, артериального давления, насыщения кислородом крови, пульсоксиметрия, измеряли внутриглазное давление, определяли содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (для курильщиков). По итогам обследования врач Центра проводил индивидуальное консультирование, рассказали ТИА "Острова" в райлнной администрации.
- Повышение культуры женщины в вопросе заботы о своем здоровье, увеличение продолжительности жизни, это не только персональная забота каждой сахалинки в отдельности, но и регионального Правительства в целом. Ведь в Сахалинской области сегодня действуют программы государственной поддержки жителей в области здравоохранения. Сегодня стоит задача выработки системы профилактических мероприятий, чтобы женское здоровье всегда было под контролем профессионалов, - рассказала мэр Анивского городского округа Светлана Швец.
Сформированная система профилактических мероприятий позволит улучшить репродуктивное здоровье женщин, повысить мотивацию женщин сохранению и укреплению здоровья, повысит качество жизни женщин старшего поколения.
- В нынешних условиях у многих людей появились тревога, панические атаки и депрессия. Если состояние здоровья требует детального обследования, то мы приглашаем сотрудников в наш центр на консультацию к специалисту. Сегодняшние мероприятия показали, что обстановка в коллективе благоприятная, люди настроены на работу, тревожных расстройств у сотрудников не выявлено», — рассказала психолог Валерия Васильева.
Межведомственный проект «Счастливая женщина Сахалина» - не разовая акция. Проект направлен не только на скриннинг, а на повышение осведомленности женщин в вопросах здоровья. В ближайшее время врачи Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут в нескольких районах Сахалинской области. Исследования проведут у учащихся среднеобразовательных школ средних, профессиональных и высших учебных заведений Сахалинской области, а также на предприятиях островного региона.
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