ВТБ выдает каждую пятую Дальневосточную ипотеку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За два года действия программы "Дальневосточная ипотека" клиенты ВТБ оформили около 6 тысяч кредитов на сумму 24 млрд рублей. Доля ВТБ по программе на конец ноября достигла 21%. Абсолютный лидер по объему сделок - Приморский край, где банк профинансировал покупку недвижимости на 11 млрд рублей.

За январь-ноябрь 2021 года ВТБ в рамках Дальневосточной ипотеки заключил почти 3 тысячи договоров на сумму свыше 12 млрд рублей, что на 40% по объему выше показателя за аналогичный период прошлого года. Доля программы составляет 23% от всех ипотечных продаж банка на территории Дальнего Востока.

Абсолютный лидер по объему сделок за все время действия программы - Приморский край (11 млрд рублей), где активно ведется жилищное строительство. За ним следует Хабаровский край (свыше 4 млрд рублей), здесь выросло количество сделок на вторичном рынке в сельской местности. В тройку лидеров также входит Республика Якутия (3,4 млрд рублей), где клиенты ВТБ приобретают новое жилье в Арктической зоне.

- Льготные условия Дальневосточной ипотеки стимулируют крупных инвесторов развивать строительный сектор ДФО и создавать для его жителей комфортные условия покупки жилья. Программа направлена на повышение качества жизни населения и позволяет развивать стратегически важный для нашей страны регион. Именно поэтому в рамках Восточного экономического форума ВТБ принял решение первым из банков обнулить ставку по ней на весь срок кредита. Сейчас мы выдаем каждую пятую ипотеку в рамках программы на Дальнем Востоке среди всех участников, а в целом с начала работы по ней мы провели сделки на 24 млрд рублей. Считаем, что господдержка в ДФО должна и дальше динамично развиваться. Ее потенциал можно раскрыть за счет добавления в периметр программы новых территорий, распространения условий на социальные категории населения, а также увеличивая предельный возраст заемщиков. Такие решения помогут большему числу семей жить в комфортных новых домах, - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В сентябре этого года ВТБ снизил ставку по Дальневосточной ипотеке до фиксированных 0,1% годовых с учетом комплексного страхования и вне зависимости от срока кредита. Ипотека выдается на срок до 20 лет, максимальная сумма - 6 млн рублей, первоначальный взнос - от 15% стоимости жилья. После обнуления ставки спрос на программу в ДФО вырос почти в три раза.

В конце октября ВТБ начал выдавать Дальневосточную ипотеку для покупки объектов на вторичном рынке недвижимости. Условия распространяются на приобретение квартир в 34 моногородах Дальневосточного федерального округа.

ВТБ - один из лидеров ипотечного сегмента. По итогам 11 месяцев нынешнего года клиенты банка заключили ипотечные сделки на 1 трлн рублей. С начала года свои жилищные условия смогли улучшить около 300 тысяч заемщиков банка.

Справка

Льготная ипотека для Дальнего Востока была запущена в декабре 2019 г. Она предусматривает субсидирование ставки по ипотеке при приобретении первичного жилья, объектов на вторичном рынке у юридического или физического лица в сельских поселениях и моногородах на территории ДФО (до 31 декабря 2024 года), а также на территории Магаданской области и Чукотского автономного округа (до 31 декабря 2021 г.).

Заемщиками могут стать семьи (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.